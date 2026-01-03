月に1000円以上の差も！エアコン･ファンヒーターの｢暖房費節約術｣――寒さを我慢せずコストを下げる"正解"を家電ライターが紹介

今年の1～2月、電気と都市ガスに政府の補助金が出ることが決まりました。しかし、物価高は相変わらずで、気温も財布も寒いままです。そこで、今の時期に役立つ、身近な暖房機器を上手に使って節電する技を2回にわたってご紹介します（本稿は1回目）。

※本記事で出てくる光熱費は筆者が独自に計算したもので、おおよその金額になります。消費電力などのスペックは各メーカーの標準モデルの平均値を採用しています。電気代は「全国家庭電気製品公正取引協議会」が2025年12月現在で定める1kWh当たり31円（税込み）としています。

＋加湿器で体感温度を上げる

暖房機器と一口にいっても、エアコンやガス・石油ファンヒーター、電気ストーブ、オイルヒーターなど、さまざまなものがあります。これらに共通して光熱費を安くできるのが、加湿器やサーキュレーターを併用した節電方法です。

夏場を想像するとわかりますが、同じ30℃でも、乾燥していればそれほど暑さを感じない一方、90％ぐらいの湿度だとムシムシと暑く感じます。このように、人間は湿度によって体感温度が大きく変わります。