無名の新人俳優を主役に抜擢… 映画『栄光のバックホーム』が下馬評を覆して《興収10億円超えヒット》の背景

2023年7月に28歳の若さでこの世を去った元阪神タイガース・横田慎太郎さんの不屈の生きざまを描きだした映画『栄光のバックホーム』が周囲の予想をくつがえす大ヒットを記録している。

11月29日に全国294館で初日を迎えた同作は、初日から3日間で動員16万人、興収2億2600万円を記録し、国内動員ランキングで初登場2位を記録。

SNSでは「泣いた」「ハンカチでは足りない、タオルが必要」といった感想が多数投稿され、さらには北川景子、秋元康、LiLiCo、長友佑都、西野亮廣（キングコング）、伊達みきお（サンドウィッチマン）ら、多くの著名人がSNSやメディアなどを通して本作を鑑賞したことを報告。本作への熱い思いをせつせつと語っている。

公開4週目終了時点で興収10億円を突破

2週目は全国298館で上映され、週あたりの興収は3億2000万円（前週比78.9％）。3周目は306館で上映され、週あたりの興収は興収2億5000万円（前週比78.1％）を記録するなど、12月に入っても落ちの少ない興行を展開している。

さらに公開から4週目終了時点で累計動員80万3821人、興行収入10億9506万6230円となるなど、日本映画での大ヒットの目安となる興収10億円をいよいよ突破した。この週末も、前週比100％超えを記録する劇場も多数見られるなど、引き続き好調をキープしている。

ランキングも正月の注目作として首位を走り続ける『ズートピア2』（初週はMrs. GREEN APPLEのドキュメンタリー作品が首位だった）に続いて、3週連続で2位を記録している。

4週目は『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』『新解釈・幕末伝』『楓』といった正月の強力作が一気に公開されたこともあり、ランキングでは6位に下がったが、ロングラン型の展開を見せているということもあり、これから正月に向けて息の長い興行が期待できそうだ。