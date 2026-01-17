｢消えた妻の部屋から…｣ 妻を探す"唯一の手がかり"？ 夫が見つけたメモの正体 →漫画『うちのツマ知りませんか？』（3回目）

妻が戻ってこない――熟年夫婦クライシスはある日突然始まる。

地方の郊外に夫と暮らす吉岡ヨシ子、55歳。お見合いで結婚したヨシ子には、4つ年上の夫・康がいた。

はたから見れば、一男に恵まれ、経済的にも裕福なヨシ子だったが、ある晩、「お醤油を買いに行ってくる」と出かけ、姿を消す。

結婚30年、仲良く暮らしていたはずの妻。もちろん康には心当たりはない。パート先に訪ねてみるも、康に内緒ですでに退職し、独立して家を出ていた息子にも連絡をしていない。

手がかりもなく、途方に暮れる康。

ある日、部屋のゴミ箱から破り捨てられたメモを発見し、そこに書かれた電話番号にかけてみると……？

『人生最大の失敗』で離婚後の女性の心情を丁寧に描き、絶賛を浴びた野原広子の最新作。熟年夫婦の危機を真正面から描いた、著者初のクライムミステリー。

