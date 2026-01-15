｢結婚30年の妻が消えた…｣｢夫婦仲もよかったのになぜ？｣ その後､夫がとった"ズレた行動"　→漫画『うちのツマ知りませんか？』（1回目）

『うちのツマ知りませんか？』 ©野原広子／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ
妻が戻ってこない――熟年夫婦クライシスはある日突然始まる。
地方の郊外に夫と暮らす吉岡ヨシ子、55歳。お見合いで結婚したヨシ子には、4つ年上の夫・康がいた。
『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ／はちみつコミックエッセイ）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
はたから見れば、一男に恵まれ、経済的にも裕福なヨシ子だったが、ある晩、「お醤油を買いに行ってくる」と出かけ、姿を消す。
結婚30年、仲良く暮らしていたはずの妻。もちろん康には心当たりはない。パート先に訪ねてみるも、康に内緒ですでに退職し、独立して家を出ていた息子にも連絡をしていない。
手がかりもなく、途方に暮れる康。
ある日、部屋のゴミ箱から破り捨てられたメモを発見し、そこに書かれた電話番号にかけてみると……？
『人生最大の失敗』で離婚後の女性の心情を丁寧に描き、絶賛を浴びた野原広子の最新作。熟年夫婦の危機を真正面から描いた、著者初のクライムミステリー。
のはら ひろこ / Hiroko Nohara
作品に『離婚してもいいですか？』『離婚してもいいですか？ 翔子の場合』『ママ友がこわい 子どもが同学年という小さな絶望』『娘が学校に行きません 親子で迷った198日間』『ママ、今日からパートに出ます！ 15年ぶりの再就職コミックエッセイ』『消えたママ友』（以上KADOKAWA）、『今日もあの子の夢を見た』『妻が口をきいてくれません』（以上集英社）、『人生最大の失敗』（オーバーラップ）などがある。
2021年、『消えたママ友』『妻が口をきいてくれません』2作により、第25回手塚治虫文化賞「短編賞」受賞。
