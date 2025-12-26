｢子育てしやすい自治体ランキング｣名古屋圏トップ50 5位は愛知県豊橋市､4位は岐阜県下呂市､ではトップ3は？

道路や公園、保育園、小学校といった身近な社会インフラの整備は、地方自治体が担う重要な役割である。「子育てしやすい自治体ランキング」は、子育て世帯の「気になるポイント」を統計データから抽出し、自治体ごとに偏差値に落とし込み、順位付けしたものだ。2022年に開始し、今回で4回目となる。

東京圏に続き、今回は名古屋圏（愛知、岐阜、三重）のランキングをお届けする。

ランキングの具体的な算出方法や各指標の詳しい解説については、こちらを参照されたい。

ランキング結果～3県それぞれのトップ3～

①愛知県 トップ3：長久手市、豊橋市、東海市

長久手市（1位）： 総合1位を獲得した最大の要因は「インフラ」カテゴリでの圧倒的な強さだ。保育園・小学校への通いやすさや公園整備などが高く評価された。

豊橋市（5位）、東海市（6位）： 両市とも「インフラ」カテゴリが3位、7位と優れており、小学校へのアクセスの良さや、財政基盤の強さが高評価につながった。東海市は、全国でも珍しい19～24歳までの入院費用の助成もおこなっている。

②岐阜県 トップ3：郡上市、高山市、下呂市

岐阜県のトップ3はすべて総合順位で4位以内に入るという結果となった。指標の中では、0〜14歳の子をもつ女性比率の高さや、『刑法犯認知件数』の少なさ、住宅面積の広さ、が際立つ。

これは、人口が集中する都市部より利便性は下がるかもしれないが、子育てしやすい生活環境と治安の良さを備えていると考えられる。

③ 三重県 トップ3：熊野市、尾鷲市、桑名市

熊野市（22位）、尾鷲市（23位）： 両市とも「安心安全」カテゴリが5位、12位と非常に高い。医療体制の充実や、治安の良さ（犯罪、交通事故の少なさ）といった特徴がある。

桑名市（25位）： 名古屋圏へのアクセスが良く、「便利快適」が15位と三重県内では最も高い順位であり、大型小売店の利便性が評価された。