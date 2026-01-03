八方美人を卒業へ…誰からも嫌われずに｢NO｣を言う"最強メソッド"　｢感情＋理由＋代替案｣がカギに

誰にでもいい顔をする「八方美人」ほど感じが悪い
真由さん（仮名）は今年入社したばかりの20代女性。彼女の所属する部署には、同年代の女性社員が5～6人いて、ランチタイムは自然と「Aチーム（先輩寄り）」と「Bチーム（同期中心）」に分かれる傾向があります。
真由さんは人懐っこく、誰とでも仲よくしたいタイプ。Aチームに「一緒にランチ行こう」と誘われれば「嬉しいです！」と笑顔で参加し、翌日Bチームに「昨日はAチームだったんだね～」と声をかけられれば「今日は絶対一緒に行きたい！」と応じるような、柔らかい対応をしていました。
そんな中、金曜の夜にAチームが「女子会ディナーしよう」と計画。真由さんは「ぜひ行きたいです！」と即答。ところが翌日、Bチームの同期から「金曜、仕事終わりにカフェで軽くお茶しない？」と誘われ、「女子会の前に少しなら行けるかも」と軽く参加の返事をしてしまいます。
金曜当日、Aチームとの待ち合わせ時刻が予定より早まり、カフェに立ち寄る時間をつくれなくなってしまいました。
真由さんは「すみません、課長から急ぎの資料チェックを頼まれて……」とBチームにメッセージを送り、カフェは直前にキャンセル。
ところがその夜、Bチームの一人が偶然モールで真由さんとAチームが楽しそうに歩いている姿を目撃。何気なくその様子をSNSのストーリーにアップしたところ、「あれ？ 仕事って言ってたのに……」とBチーム内で不信感が広がります。
