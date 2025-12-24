川﨑宗則など有名選手が参加…ドバイでプレーする野球リーグが誕生した理由

日本シリーズも終わり、野球ファンの関心は来春のWBC（ワールドベースボールクラシック）に向いているが、実は11月に日米などトップクラスの選手が集結した野球リーグが開幕したのをご存じだろうか？

その名を「ベースボール・ユナイテッド（Baseball United）」という。中東、南アジアを拠点とした国際的なプロ野球リーグだ。

メジャーリーグのレジェンドプレイヤーが出資

すでにプロジェクトは2022年に、ヤンキースで史上最多の652セーブを記録し、19年に史上初の「満票」で殿堂入りをしたマリアノ・リベラ、同じく殿堂入りした内野手のバリー・ラーキンを発起人として始動。23年にはこれも殿堂入りした内野手のエイドリアン・ベルトレなどのスター選手が共同オーナーになる。

23年11月にはドバイで「ショーケース」と称するエキシビションゲームを行い、24年11月には「アラブクラシック」と称するアラブ諸国の野球リーグ戦を行った。

そして25年11月、ムンバイ・コブラス（インド）、カラチ・モナークス（パキスタン）、アラビア・ウルブズ（アラブ首長国連邦＝UAE、ドバイ）、ミッドイースト・ファルコンズ（アラブ首長国連邦、アブダビ）の4チームによるリーグ戦が始まった。

どんな意図、どんなビジネスモデルを持つ野球リーグなのか？ 日本事業部代表の山村千晴シニア・ディレクターに話を聞いた。まずは、資金面。

「ドバイだから、オイルマネーが入っているのかなどとご質問をいただきますが、出資者はオーナーと、コ・オーナーで、マリアノ・リベラ、バリー・ラーキンなどのメジャーリーグのレジェンドプレイヤーたちです。彼らが出資者となって、ベースボール・ユナイテッドを立ち上げました」