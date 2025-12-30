結局､どちらを選ぶのが正解？ ｢ほぼPro｣のiPhone 17と､9万9800円のiPhone 16e──3万円は体感できる差なのかを解説

2025年9月に発表したiPhone 17は、256GBモデルで13万円からという価格設定だ。ProMotion（最大120Hzリフレッシュレート）や常時表示ディスプレイ、48MPデュアルカメラシステムなど、従来はProモデルにしか搭載されていなかった機能を備えている。「ほぼPro」と評されるゆえんだ。​

だが、今年2月に発売されたiPhone 16eという選択肢がある。価格は128GBモデルで9万9800円。約3万円の差額をどう考えるかが、購入判断の分かれ目となる。​

本稿では、実際に両端末を保有する筆者が両機種を様々な角度から比較し、実際の使用シーンに照らして「どちらを選ぶべきか」を検証する。

画面の滑らかさは必要か

iPhone 17の6.3インチディスプレイは、16eの6.1インチよりわずかに大きい。しかし、より重要な違いは機能面にある。​

17には、ProMotionテクノロジーによる最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートと常時表示ディスプレイが搭載されている。画面のスクロールが滑らかになり、通知を確認するためにタップする必要がない。一方、16eは60Hzの固定リフレッシュレートで、常時表示には非対応だ。​