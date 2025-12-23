つけ麺の名店｢つじ田｣の激レア朝ラーメンに舌鼓！ 650円で生卵･ごはん付きの"大盤振る舞い"を可能にした｢完璧なオペレーション｣に唸る朝

大木奈 ハル子 : ブロガー・ライター
2025/12/23 6:30
昔ながらの中華そば（ワンタン入り）
つけ麺の名店つじ田のモーニングは、朝ラーメン。昔ながらの中華そば（ワンタン入り）（写真：筆者撮影）
『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。
連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。

第143回、今回ご紹介するのは、人気つけ麺店「つじ田」です。

飲食チェーンがひそかにしのぎを削っているジャンル、それが「モーニング」です。

午前中の売り上げが伸び悩む時間帯を補うため、各社が朝だけの限定メニューを投入し、静かな競争を繰り広げています。コスパのよさはもちろんのこと、店ごとの個性が際立つ、魅力あふれるメニューが提供されます。

今回は、つけ麺の名店「つじ田」の店舗限定モーニングメニュー「つじ田の朝らーめん」をご紹介します。

行列必至！ 濃厚つけ麺の雄、つじ田

つじ田ののれん
つじ田のモーニング営業時間中は、のれんに「朝・中華そば」の文字が躍る（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(16枚)

東京都心部を中心に、神奈川・埼玉・大阪・福岡・愛知に30店舗以上を展開するつけ麺専門店「つじ田」。魚介のうま味を前面に押し出した濃密なスープと、存在感のある太麺は「並んででも食べたい一杯」として多くの人に支持され、行列が日常風景となる店舗も少なくありません。

2005年、東京・神田御茶ノ水で創業。濃厚豚骨魚介つけ麺のパイオニアとして、六厘舎（ろくりんしゃ）、つけめんTETSUと並び、2000年代半ばの濃厚つけ麺ブームを牽引しました。

次ページモーニングメニューは一本勝負
