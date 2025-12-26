｢意外と落とし穴が｣腎臓寿命を守る水分摂取→｢トイレが近くなるから水を飲まない｣は絶対にNG

上月 正博 : 東北大学名誉教授、山形県立保健医療大学理事長・学長
2025/12/26 5:00
夜間頻尿のイメージ
トイレが近くなるからといって水分摂取を控えてしまうと、腎機能に悪影響を与える可能性があります（写真：プラナ／PIXTA）
昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。
しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。
この「腎臓リハビリ」のメソッドの提唱者として、従来の腎臓治療の“誤った常識”を大きく変えてきたのが上月正博・東北大学名誉教授。上月教授は、新著『腎臓大復活』の中で、腎機能を強化して人生をよみがえらせていくためのノウハウを惜しみなく紹介しています。
以下では、その上月教授が「腎臓寿命を延ばすための水分の摂り方」について解説します。

トイレを気にして水分を控えていませんか？

腎臓大復活: 100歳まで人生を楽しむ「強腎臓」の作り方
『腎臓大復活』

冬、寒くなるとトイレが近くなる」と感じている人はかなり多いのではないでしょうか。

みなさんの場合はどうでしょう。なかには、普段から「夜中にトイレに起きるのは嫌だから、寝る前の水分摂取は控えておこう」「この頃トイレが近いから、出かける前に水分を摂るのはやめておこう」といった行動をとっている方もいらっしゃるかもしれません。

でも、じつはコレ、腎臓の健康にとって非常によくない習慣なのです。

普段、水分をどのように摂っているかは、腎機能に大きな影響を与えています。今回は「腎機能、水分摂取、トイレの関係性」について見ていくことにしましょう。

次ページトイレの回数を減らそうと水分摂取を減らすのは意味がない
