｢港区のタワマンが次々値下げ｣｢人気の湾岸タワマンに在庫が…｣ 高市政権の｢外国人買い占め｣｢投機目的｣への不動産規制に抱いた"一抹の不安"

マンション好きで、25年以上マーケットを見続けてきた1人の愛好家として、私は今こう思う。

今ほどマンションを買うのが「難しくて怖い」時代はない。

今、マンションを買うのが「難しくて怖い」理由

こう書くと、マンションバブルはついに崩壊か？などと思われるのかもしれない。誤解してほしくないのは、私が「難しい」と思う理由は、マンション価格が高すぎるからではないということだ。

現在の価格高騰には、資材費や人件費の上昇、用地取得の困難さといった合理的な理由がある。もちろん、説明がつかないほど高騰している物件もあるが、それらでもある程度の価格調整が入れば適正水準に落ち着くと考えている。

高いから買うのが「怖い」のではない。売りたいときに売れない、そんな時代が来るのが「怖い」のだ。この感情の正体について検討してみたいと思う。

高市早苗首相の就任後、住宅をめぐるニュースは明らかに増えた。住宅ローン減税の見直し、フラット35（全期間固定金利型住宅ローン）の融資金額上限引き上げ、外国人や投機的取引への規制議論。

そこに、日中関係悪化が不動産市況に与える影響の有無に加えて、年の瀬に飛び込んできた日本銀行の利上げのニュースが重なる。いったいこれからのマンション価格はどうなっていくのか。