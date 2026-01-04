寒い時期におすすめ､フレンチの巨匠･三國シェフが教える3つの｢汁物｣料理の作り方。70代になって初めて考案｢日本の家庭料理｣のレシピ

【あわせて作ってみる↓↓】

自家製ポン酢で食べる「鶏の水炊き」

手羽元に焼き色をつけてから煮込み、香ばしさを引き出します。だしが出るので、ぜひ骨つきの鶏肉を使ってください。爽やかな酸味の自家製ポン酢を添えて召し上がれ。

［材料］2人分

●鶏手羽元8本

●【A】水800㎖、昆布4g

●しょうが（薄切り）10g

●【B】白菜（ざく切り）100g、長ねぎ（斜め切り）1本、絹ごし豆腐（ひと口大に切る）150g

●レタス（食べやすくちぎる）1/2玉

●ポン酢しょうゆ適量（材料・作り方は以下参照）