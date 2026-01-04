寒い時期におすすめ､フレンチの巨匠･三國シェフが教える3つの｢汁物｣料理の作り方。70代になって初めて考案｢日本の家庭料理｣のレシピ

三國 清三 : フランス料理シェフ
2026/01/04 16:00
三國シェフ冬向きレシピ
三國シェフが考案した家庭料理のレシピから、寒い冬に食べたい「汁物」3つをご紹介します（画像：『ザ・シェフ三國の究極家庭おかず』より）
正月三が日も過ぎ、そろそろ日常が戻ってくるころ。おせちやごちそうには少し飽きてきたけれど、何を作ろう？ となった時は、温かい「汁物」はいかがでしょう。日本を代表するフランス料理シェフ・三國清三氏が、70代となって初めて考案した「日本の家庭料理」のレシピから「汁物」の作り方をご紹介します（本記事は、三國氏の著書『ザ・シェフ三國の究極家庭おかず』から一部を抜粋したものです）。
自家製ポン酢で食べる「鶏の水炊き」

手羽元に焼き色をつけてから煮込み、香ばしさを引き出します。だしが出るので、ぜひ骨つきの鶏肉を使ってください。爽やかな酸味の自家製ポン酢を添えて召し上がれ。

［材料］2人分
●鶏手羽元8本
●【A】水800㎖、昆布4g
●しょうが（薄切り）10g
●【B】白菜（ざく切り）100g、長ねぎ（斜め切り）1本、絹ごし豆腐（ひと口大に切る）150g
●レタス（食べやすくちぎる）1/2玉
●ポン酢しょうゆ適量（材料・作り方は以下参照）
三國シェフ
三國 清三（みくに・きよみ）/ フランス料理シェフ。1954年北海道増毛町生まれ。15歳で料理人を志し、札幌グランドホテル、帝国ホテルにて修業後、1974年駐スイス日本国大使館料理長に就任。その後、三つ星レストラン数店で修業を重ね帰国。 1985年東京四ツ谷にオテル・ドゥ・ミクニ開店。2015年日本人料理人として初めてフランスのレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ受章。2022年オテル・ドゥ・ミクニ閉店。2025年9月「三國」オープン。2025年黄綬褒章受章。食育活動やスローフードの普及活動にも力を注ぐ（撮影：梅谷秀司）
