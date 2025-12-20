【メタボの人に検出される“超悪玉コレステロール”】今や米国人超え日本人の総コレステロール値／放置すると突然死を招く脂質異常症／“運び屋”の悪玉と“掃除屋”の善玉 ／日本人長寿の秘訣は“善玉”か

「Health SHIFT」では「冬に要注意！突然死を防ぐコレステロール最前線！」をテーマに、寺本内科・歯科クリニック院長の寺本民生医師をゲストに迎え、現役世代に向けたコレステロール対策のメソッドを紹介する。放置すると動脈硬化や心筋梗塞などのリスクもあるコレステロールだが、寺本医師によると、今や総コレステロール値は米国人よりも日本人の方が高くなっているという。なぜ、コレステロールが上がるのか。そして男女別によって異なる攻略法についても解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

02:13 本編

02:41 本日のテーマ「冬に要注意！突然死を防ぐコレステロール最前線」

04:33 コレステロール4つの働き

05:58 なぜ“冬”に要注意?

07:35 今回のメソッド

08:05 メソッド①「放っておくと突然死も 本当は怖い脂質異常症」

09:15 コレステロールは“サイレントキラー”

11:33 今や日本人の総コレステロール値は米国人以上

12:52 コレステロールとの向き合い方

15:25 メソッド②「良いコレステロールと悪いコレステロール」

17:05 日本人の長寿の秘訣はHDL（善玉）コレステロールか

18:14 「LDL」と「HDL」の基準値は?

19:25 メタボの人の血液検査で検出される“超悪玉コレステロール”

23:10 メソッド③「男女別コレステロール攻略法」

23:44 女性は“女性ホルモン”の影響で動脈硬化にはなりにくい

26:16 “メタボ”は男性に向けての警告

28:59 “加齢”もリスク?

【出演者】

寺本 民生（てらもと・たみお）

寺本内科・歯科クリニック内科院長

1973年東京大学医学部卒業、1976年東京大学医学部附属病院第一内科に入局した後、

1980年米・シカゴ大学に留学し、本格的にコレステロールについて研究を開始。

1997年帝京大学内科教授、2001年同主任教授、2010年同医学部長、2013年〜帝京大学臨床研究センターセンター長、特任教授

日本動脈硬化学会名誉会員 。「日本動脈硬化学会学会賞」受賞。

『コレステロール値が高いと言われたら読む本』他、著書多数

河野 千秋（こうの・ちあき）

フリーアナウンサー

愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

撮影・編集：昼間 將太、桑島圭佑

サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2025年12月11日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

