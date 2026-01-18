おもちゃ屋で駄々をこねる娘…｢チョロそうな父親｣の"意外な対応"　漫画｢ぼくの魔なむすめ｣（第4集 第35話）

まぁ手がかかる……でも、こんな娘がいたら幸せだ。
パパと2人暮らしのサミちゃんは、ママ譲りの銀髪、まん丸な瞳でとても可愛い愛娘。だが、この娘には秘密がある。寂しくなるとツノがニョキッと生える、悪魔との間に生まれた「半分“魔”な娘」だった……！ こんな娘がいたら幸せ！？ それとも……。
父娘の絆が満ち満ちるハートフル？ コメディー！ 『干物妹！うまるちゃん』作者最新作。漫画『ぼくの魔なむすめ』（小学館）よりお届けします。
