｢夜更かしの楽しさ｣を知った"7歳"の衝撃行動 漫画｢ぼくの魔なむすめ｣（第4集 第34話）

まぁ手がかかる……でも、こんな娘がいたら幸せだ。

パパと2人暮らしのサミちゃんは、ママ譲りの銀髪、まん丸な瞳でとても可愛い愛娘。だが、この娘には秘密がある。寂しくなるとツノがニョキッと生える、悪魔との間に生まれた「半分“魔”な娘」だった……！ こんな娘がいたら幸せ！？ それとも……。

父娘の絆が満ち満ちるハートフル？ コメディー！ 『干物妹！うまるちゃん』作者最新作。漫画『ぼくの魔なむすめ』（小学館）よりお届けします。

