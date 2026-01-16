微熱で学校欠席の7歳…父親の目を盗んで向かった"まさかの場所"　漫画｢ぼくの魔なむすめ｣（第4集 第33話）

サンカクヘッド : 漫画家
2026/01/16 13:30
ぼくの魔なむすめ
『ぼくの魔なむすめ』ⓒサンカクヘッド／小学館

まぁ手がかかる……でも、こんな娘がいたら幸せだ。

ぼくの魔なむすめ（4） (ビッグコミックス)
『ぼくの魔なむすめ（4）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

パパと2人暮らしのサミちゃんは、ママ譲りの銀髪、まん丸な瞳でとても可愛い愛娘。だが、この娘には秘密がある。寂しくなるとツノがニョキッと生える、悪魔との間に生まれた「半分“魔”な娘」だった……！ こんな娘がいたら幸せ！？ それとも……。

父娘の絆が満ち満ちるハートフル？ コメディー！ 『干物妹！うまるちゃん』作者最新作。漫画『ぼくの魔なむすめ』（小学館）よりお届けします。

サンカクヘッド 漫画家

さんかくへっど / sankakuhead

主な作品に『干物妹！うまるちゃん』、『平成少年ダン』。

