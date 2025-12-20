｢四季報｣最新！来期利益が飛躍する銘柄TOP50ランキング 今期減益から来期にV字回復予想の会社がずらり

『会社四季報プロ500』では3800社を超える上場企業の中から、業績見通しや株価の状況、テーマ性などを考慮して選別した注目の500銘柄を掲載している。『会社四季報』の独自業績予想や株価チャート、予想株価トレンドをはじめ、ビジュアルデータが豊富で、株式投資の初心者にもわかりやすく、ベテラン投資家は効率的な銘柄選びが可能だ。

ほかにも、防衛関連やAI銘柄、再エネ蓄電など市場トレンドの解説のほか、「未来の10倍株、先取りの極意」など、投資初心者向けの企画も掲載している。

上場企業の多くを占める3月期決算企業については、12月を迎えると市場の関心が徐々に来期へと向かい始める。

そこで、今回は12月17日に発売した『会社四季報プロ500』2026年新春号に掲載した「来期の経常増益率ランキング」のトップ50社を紹介したい。この中から、来期に飛躍する企業をぜひ発掘していただきたい。

来期の経常利益の増加率が大きい会社を、四季報の独自予想を基にランキングした。対象となるのは12～3月が決算期の銘柄で、今期の経常利益が10億円未満の会社は除外している。

今期減益からV字回復予想の会社がズラリ

ランキング上位には、今期減益からV字回復する予想の企業が目立つ。今期に約7割の減益を見込む日本製鉄（5401）は、来期の増益率が273.3%とトップだった。