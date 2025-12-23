【2026年トレンド予測】ハンバーガーは｢飲み物｣､エビは｢音｣。Z世代が牽引する"身体感覚"ビジネスの衝撃

池田 鉄平 : ライター・編集者
2025/12/23 9:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
原田曜平
長年Z世代を研究してきた原田曜平氏が2026年のトレンドを大胆予想する（撮影：吉濱篤志）

芝浦工業大学デザイン工学部UXコース教授であり、「さとり世代」「マイルドヤンキー」「Z世代」の名づけ親として知られる原田曜平氏。若者とメディア、消費の関係を長年研究してきた原田氏に、2026年にZ世代の間でヒットすると見られるトレンドを聞いた。

原田氏の言葉から浮かび上がってきたのは、「体験できるかどうか」というシンプルな価値基準だ。

Z世代にとって、モノはもはやゴールではない。語れるか、撮れるか、共有できるか——そこに価値が置かれている。

前編の本稿ではまず、「食」と「ファッション」という身近なテーマから、Z世代の消費行動に起きている変化を読み解く。

「飲めるハンバーガー」が象徴する“食のエンタメ化”

――2026年に来ると見ている食トレンドは？

大きなキーワードで言うと、「食のエンタメ化」です。象徴的なのが「飲めるハンバーガー」。2025年に「飲めるタコス」がSNSで大きくバズりましたが、その流れがさらに進化していくと見ています。

中目黒などで話題になった「飲めるタコス」は、「本来は飲めないものが飲める」というギャップが、若い世代に強く刺さりました。すでに幡ヶ谷周辺では、プルドポークのようなほぐし肉をたっぷり使った、“飲めるようだ”とSNS等で話題になっているハンバーガーを出している店もあります。

トヨダチーズステーキ
（画像：SNSで「飲める」と話題になっているハンバーガーを出している店の一つ「トヨダチーズステーキ」の公式インスタグラムより）

重要なのは、味そのものよりも「食感」と「ライブ感」です。断面の迫力、肉汁があふれるビジュアル、かぶりつく瞬間——すべてが動画向きで、体験として語れる。

Z世代にとって「おいしい」だけでは足りない。体験として成立し、動画にできるか。この基準で、“飲める◯◯”の流れは2026年も続くでしょう。

次ページ耳で楽しむ食とは？
関連記事
特集一覧
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
フジテレビ 再生への挑戦
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
新着あり
2025 ベスト経済書
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事