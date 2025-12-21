スピッツ名曲の映画化『楓』のロケ地《東京･立川》 いま映画関係者が"最注目している"背景

12月19日に公開された映画『楓』（行定勲監督）。

スピッツが1998年に発表した楽曲「楓」の詞を原案とし、福士蒼汰さんと福原遥さん演じる、大切な人を失った男女が、互いに真実を言えないままひかれ合っていく切ない運命と、再び希望へ向かおうとする姿を描くラブストーリーです。

スピッツの楽曲が映画化されるのは、デビュー34年にして初とのこと。そして行定勲監督と言えば、映画『世界の中心で、愛をさけぶ』（2004年）、『今度は愛妻家』（10年）、『劇場』（20年）をはじめ、評価の高いラブストーリーの名手。

この強力なタッグで、令和を代表するラブストーリーになるのでは、と期待されています。

ロケ地としては、2人が旅をするニュージーランドが全編にわたって印象的に登場します。そして、国内で印象的なシーンとして描かれているのが、東京都西部にある立川市です。

実は立川は、近年大変貌を遂げています。本作のように大掛かりな映画の撮影地にも選ばれた、立川の街としての魅力についても見てみたいと思います。

ハリウッド超大作に「ニュージーランド」が人気のワケ

まず、作品の重要なシーンでたびたび登場する「ニュージーランド」。同国は、映画ロケ地としての観光誘客効果に目をつけ、いち早く撮影の受け入れに乗り出し、国を挙げて国際的な映画撮影の誘致を展開しています。