｢年収アップ転職＝キャリアの成功｣を信じる人がハマる罠。《200万円ダウンの転職》を繰り返して見えた､AI時代のキャリア戦略
「期待ギャップ」が招く不幸なミスマッチ
転職市場において、「市場価値＝年収」という図式が広く浸透しています。「より高い年収」は多くのビジネスパーソンにとって成功の証であり、モチベーションの源泉でしょう。実際に転職によって適正に評価され、大きくキャリアを飛躍させる人も少なくありません。
しかしその陰で、年収アップ転職が「キャリアの深いダメージ」につながっているケースも多いことをご存じでしょうか。
もちろん単純な激務やプレッシャー増による不幸もありますが、より深刻なのは「即戦力として期待されすぎた結果、まったく活躍できずにキャリアを停滞させる」というパターンです。
前提として、転職で適切に年収がアップするケースは「格差の是正」か「高収益企業への移動」のどちらかです。前者は実力に対して評価が低かった場合の適正化であり、後者は単に支払能力が高い会社に移るというビジネスチャンスです。これらは何の問題もありません。
問題なのは、このいずれでもない「過剰な期待による年収アップ」が起きた時です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら