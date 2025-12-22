JR東日本｢ラグビーリーグワン参入｣までの全内幕　NECから｢グリーンロケッツ東葛｣運営を来季譲受

開幕に間に合った。

ラグビー・リーグワンに所属する「NECグリーンロケッツ東葛」の母体企業であるNECは12月13日開幕の今シーズン（2025―26年）終了後のリーグワン退会を前提に、チームを譲渡する検討を開始したと8月20日に発表していた。このスケジュールだと、リーグワンの規約上、来シーズン開幕の1年前となる今年12月の開幕までに退会を申請する。譲渡先を探すタイムリミットは3カ月。譲渡先が見つからなければチームはリーグワンで試合できない。

そんな危機的状況の中で、JR東日本がチームを引き継ぐことが決まった。発表が行われたのは12月11日。開幕のわずか2日前だった。

「チームのあり方」に変化

チームの本拠地、柏の葉公園総合競技場（千葉県柏市）で行われた13日の開幕戦。レッドハリケーンズ大阪を相手に序盤から猛攻、31対14と快勝した。試合後、亀井亮依ゲームキャプテンは「（譲渡の報告を受けて）ほっとした。開幕に向けてエナジーをいただいた」と、観客席を前に挨拶した。

譲渡をめぐる流れを時系列に追ってみたい。

NECグリーンロケッツ東葛は1985年にNECラグビー部として創部され、東葛飾地域（我孫子市、柏市、松戸市、流山市、野田市、鎌ケ谷市）および白井市、印西市の8市をホストエリアとして2022年にリーグワンに参入した。リーグワンには将来のプロ化を見据えてチームを分社化した例もあるが、NECは企業スポーツにこだわった。当初は1部（D1）に所属していたが、成績が振るわず、2023―24シーズンは2部（D2）に降格。2024―25シーズンはD2の3位で終えた。