｢インチキ占い師を数学の力で"論破"！？｣→数学を学んで騙されない力を見につけよう 漫画『山田さんちの算数パーフェクト』（第1話）

統計的に「パー」を出すとじゃんけんに勝ちやすいってホント!?

ラーメンが伸びるスピードは計算できる!?

日常の「なんで?」が、全部「算数」で解ける、そして読めば読むほど、算数がぐんぐん楽しくなる。そんな好奇心を刺激する親子で楽しめるフルカラー算数漫画『山田さんちの算数パーフェクト』。

第1話「インチキ占い師VS.数学天才少女」のパートをご紹介します。

