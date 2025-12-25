｢インチキ占い師を数学の力で"論破"！？｣→数学を学んで騙されない力を見につけよう 漫画『山田さんちの算数パーフェクト』（第1話）

神内 アキラ : 漫画家
2025/12/25 9:15
縮小
『山田さんちの算数パーフェクト』
『山田さんちの算数パーフェクト』©神内 アキラ／KADOKAWA
山田さんちの算数パーフェクト 数学的センスを身につけろ！
『山田さんちの算数パーフェクト 数学的センスを身につけろ！』（KADOKAWA）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

統計的に「パー」を出すとじゃんけんに勝ちやすいってホント!?

ラーメンが伸びるスピードは計算できる!?

日常の「なんで?」が、全部「算数」で解ける、そして読めば読むほど、算数がぐんぐん楽しくなる。そんな好奇心を刺激する親子で楽しめるフルカラー算数漫画『山田さんちの算数パーフェクト』。

第1話「インチキ占い師VS.数学天才少女」のパートをご紹介します。

かみうち あきら / Akira Kamiuchi

『別冊コロコロコミック』にて、ユニークなキャラクターとテンポの良いギャグが光る作品『たすけて!ドクター・ドク太』を連載。また、『ギャル×スケ!』(裏少年サンデーコミックス)など、これまでにも多彩なジャンルの作品を手がけており、作風の幅広さには定評がある。コミカルからスタイリッシュまで自在に描き分ける画力を活かし、読者層を問わず支持を集めている。

