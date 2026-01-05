なぜあなたの計画は3日で終わるのか？ ｢手帳vs.スマホ｣一流の人が絶対にやらない挫折を生む"NG活用術"

なぜ1年の計画を立てても三日坊主で終わってしまうのか……。

年初に「今年こそは！」と意気込んで目標を立てても、1月中旬には早くも挫折している。意志が弱いからだろうか。それとも能力が足りないからだろうか。実は違う。多くの人が見落としている意外な原因がある。それは「道具（ツール）選び」を間違っているからだ。

そこで今回は、挫折しないためのツール選びについて解説する。アナログの手帳がいいのか、デジタルのアプリがいいのか。一流の人はどちらを選ぶのだろうか。1年の目標達成に悩んでいるビジネスパーソンは、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

計画とスケジュールとタスクの混同はNG

多くの人が、計画とスケジュールとタスクを混同している。しかし、この3つはまったく異なるものだ。それぞれに適したツールを選ばなければならない。

それでは、計画、スケジュール、タスク、それぞれの違いについて解説していきたい。

1、計画（プラン）

計画とは、1年間の目標達成に向けた大きな方針のこと。たとえば「簿記2級に合格する」「コミュニケーション関係の本を10冊読む」「新規顧客を30社獲得する」といった目標を達成するためのルートだ。

計画は、そう簡単に修正するものではない。「山頂を目指す」という目標と同じようなものだから、一度決めたら基本的にはその計画を変えることはない。

2、スケジュール

スケジュールとは、計画を実行するための具体的な予定のことだ。「1月20日に過去問を解く」「3月15日の春イベントに向けて告知開始」「4月10日に見込み客へアポ取り」といった日時が決まっている行動だ。

スケジュールは毎日のように変更が必要になる。体調を崩して勉強できない。イベント準備が遅れる。アポイントが延期になる。このように現実は常に変化するからだ。