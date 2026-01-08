｢東大生の12％が中国人留学生｣｢豊洲タワマンの中国人ママがガチ受験対策｣…中国人が《日本の大学に爆入学》する訳 漫画｢教育虐待｣（第19話）

社会の勝ち組を目指し、人生をかけて親子で挑む受験戦争――。

「一日14時間勉強」「スマホ・テレビ禁止」「頭の良くなる食生活」「消費者金融で教育費を捻出」など……中学受験ブームの影響により、その過激さは増す一方だ。

教育関係のメディア企画などを行う「エデュケーション企画」では、教育の名のもとに行われる違法な虐待行為「教育虐待」にまつわる問題も扱っている。

事務所には日々、様々な相談が寄せられ——。

漫画『教育虐待 ―子供を壊す「教育熱心」な親たち』（新潮社）よりお届けします。

石井 光太 作家 著者フォロー 著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。 いしい こうた / Kouta Ishii 1977年、東京都生まれ。海外の最深部に分け入り、その体験を元に『物乞う仏陀』を上梓。斬新な視点と精密な取材、そして読み応えのある筆致でたちまち人気ノンフィクション作家に。近年はノンフィクションだけでなく、小説、児童書、写真集、漫画原作、シナリオなども発表している。主な作品に『絶対貧困』『遺体』『43回の殺意』『「鬼畜」の家』『近親殺人』『こどもホスピスの奇跡』（いずれも新潮社）『本当の貧困の話をしよう』『ルポ 誰が国語力を殺すのか』『教育虐待: 子供を壊す「教育熱心」な親たち』など。 この著者の記事一覧はこちら

鈴木 マサカズ 漫画家 著者フォロー 著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。 すずき まさかず / Masakazu Suzuki 愛知県出身。京都精華大学芸術学部卒。スピリッツ増刊21（小学館）にてデビュー。著書に『無頼侍』（エンターブレイン）、『ダンダリン一◯一』（原作：田島隆/講談社）、『マトリズム』（日本文芸社）など。現在、『「子供を殺してください」という親たち』（原作：押川剛）、『ケーキの切れない非行少年たち』（原作：宮口幸治）、『それでも、親を愛する子供たち』（原作：押川剛 作画：うえのともや）、『教育虐待 ー子供を壊す「教育熱心」な親たち』（原作：石井光太 作画：ワダユウキ）を連載中。 この著者の記事一覧はこちら