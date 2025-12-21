｢松屋｣の｢六厘舎｣買収で懸念される牛丼チェーンの《同質化》問題…｢吉野家｣の後追いで､終わりなき"ラーメン屋の買収合戦"が勃発か

牛丼の「松屋」が、つけ麺の有名店「六厘舎」を買収するーー。

驚きのニュースだ。ただ、これは外食業界の文脈で見れば、意外ではない。牛丼市場はすでに成熟し、原材料費も人件費も上がり続けている。各社が「牛丼以外の柱」を探すのは、もはや当然の流れだ。吉野家もラーメンを「第3の柱」とするべく、ラーメン関連の企業の買収を続けている。

しかし私は、このニュースにどこか引っかかりを覚えた。

それが「同質化」への懸念である。簡単にいえば「牛丼屋、結局みんな同じ感じになってない？」ということだ。この違和感の正体を整理してみたい。

牛丼業界は飽和状態→ラーメンに手を伸ばす

2025年12月、松屋フーズHDはラーメン事業会社である松富士を約90億円で買収すると発表した。松富士は「六厘舎」を筆頭に、「舎鈴」「ジャンクガレッジ」「トナリ」など複数のラーメンブランドを展開し、100店舗規模のチェーンを築いている。

松屋側は、この買収を通じて、牛めしの「松屋」、とんかつの「松のや」に続く「第3の柱」としてラーメン事業を育てる。自社の出店ノウハウ・物流網・人材育成力と、松富士のブランド力・商品開発力を掛け合わせ、成長を加速させるのだ。

業界全体を見ると、2010年代半ば以降、牛丼チェーンの数はほぼ横ばいで推移しており、飽和感は否めない。元は単身男性向けにはじまった業態だが、そこに「すき家」が家族をターゲットに参入し、現在では市場の開拓余地はなくなりつつある。

その意味でも、“牛丼一本足”状態を脱し、複数のブランドを持つことは牛丼チェーンにとって重要だ。実際、松屋は近年、前述の「松のや」、そしてカレー業態である「マイカリー食堂」なども手掛け、それらと松屋の「複合店舗」も増やしている。その延長線上に今回の買収がある。