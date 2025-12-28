冬休みの学び直しが｢3学期の授業｣を劇的に変える！｢教師としての軸｣を太くする､本質的な学び直し術《おすすめ本も紹介》

長かった2学期（後期）が終わり、ようやく冬休みですね。 通知表の山や事務仕事を乗り越え、ようやく自分のための時間が戻ってきました。先生方、本当にお疲れ様でした。

普段とは違い、少し長めの休みが取れる年末年始は、普段の「アウトプット（授業や指導）」続きの日々から離れ、自分の中に新しい知識や視点を取り入れる「インプット」に最適なタイミングです。

世間では「リスキリング」や「アンラーン」という言葉が流行っていますが、難しく考える必要はありません。私が小学校の先生向けのオンラインサロン「先生ハウス」を運営する中で見えてきた、今だからこそ先生方におすすめしたい「学び直し」のヒントをお伝えします。

「教え方」よりも「学びのメカニズム」を学ぶ

GIGAスクール構想や生成AIの登場により、教育現場のツールは劇的に進化しました。しかし、どんなに道具が変わっても変わらないものがあります。それは「子どもたちがどうやって世界を理解し、学んでいくのか」という認知のプロセスです。