箱根駅伝5区｢山の神｣はいかにして生まれてきたか——。そして｢4代目･山の神｣は現れるのか？ 近年の変化とは

山の神々を生んだ背景

青山学院大学の神野大地が「3代目・山の神」になった2015年の第91回大会以来、「山の神」は誕生していない。

順天堂大学の今井正人が「初代・山の神」になったのが、07年の第83回大会、東洋大学の柏原竜二が「2代目・山の神」になったのが、09年の第85回大会で、今井から神野までわずか8年間に3人の「山の神」が生まれたことになる。

なぜ、この期間に集中しているのか。ひとつは、区間距離の変更により、第82回大会から20.3キロメートルから23.4キロメートルに増え、それによって5区の戦略的な重要性が増し、勝負を決する区間になったことがあげられる。

山の神が誕生する前から「山を制するものは、箱根を制す」といわれてきたが、それが圧倒的な真実となって各大学に突きつけられることになった。

そのため、各大学は5区強化を押し進め、2区を走れるくらいの走力の高い選手を5区に起用するか、あるいは山に特化し、強い選手をスカウティングしてきて山のスペシャリストに育成して登用した。

実際、今井と神野はともに2区経験があり、柏原は高校教員だった酒井がその足腰の強さに目をつけ、東洋大学に推薦したことが「山の神」の誕生につながっている。