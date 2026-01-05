｢親と進路の話をするのがしんどい｣ 一人暮らししたいけど喧嘩もしたくない受験生の相談に東大生が答えた｢今すべきこと｣とは

親の言う通りの進路に進むべき？

【質問】

私は今、親とあまりうまくいっていません。受験校を決める際にも、かなり揉めそうな気配があります。



私が行きたい大学は家から遠く、一人暮らしをする必要が出てきそうです。そうなると、親はおそらく強く反対してくると思います。特に母親と進路の話をすると、精神的にも体力的にも消耗してしまいます。できれば大きな衝突は避けたいですし、「もう親が言うような学校でいいかな……」と、自分の希望を引っ込めた方が楽なのではないか、と思ってしまう自分もいます。



このまま親の言う通りに進路を決めてしまっていいのでしょうか。それとも、何か別の考え方があるのでしょうか。［高校2年生・女子］

西岡氏の回答

僕からの回答はとてもシンプルです。今、喧嘩してください。喧嘩になるとわかっていたとしても、このタイミングで一度、きちんと衝突するべきです。

この、「親に自分の行きたい進路の相談をしたら喧嘩になりそう」あるいは「喧嘩になってしまった」という相談は結構多いのですが、僕は毎回「どんどん喧嘩した方がいい」と言います。

「そんな無責任な」「余計に関係が悪くなるのでは」と思った人もいるかもしれません。ですが、むしろ今喧嘩するのが長期的に見て一番トラブルが少ない選択だと僕は考えています。