｢親と進路の話をするのがしんどい｣ 一人暮らししたいけど喧嘩もしたくない受験生の相談に東大生が答えた｢今すべきこと｣とは

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。
偏差値35から東大合格を果たした漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当の西岡壱誠氏が率いるカルペ・ディエムのメンバーが、数多くの受験生を指導した経験を基にした解決策を伝授する年末年始の特別連載「現役東大生が解決！受験お悩み相談室」。昨年大好評だった本連載を今年もお送りします。【連載第37回】の本稿では、親との関係に悩む高校生の質問に西岡氏が答えます。
親の言う通りの進路に進むべき？
【質問】
私は今、親とあまりうまくいっていません。受験校を決める際にも、かなり揉めそうな気配があります。
私が行きたい大学は家から遠く、一人暮らしをする必要が出てきそうです。そうなると、親はおそらく強く反対してくると思います。特に母親と進路の話をすると、精神的にも体力的にも消耗してしまいます。できれば大きな衝突は避けたいですし、「もう親が言うような学校でいいかな……」と、自分の希望を引っ込めた方が楽なのではないか、と思ってしまう自分もいます。
このまま親の言う通りに進路を決めてしまっていいのでしょうか。それとも、何か別の考え方があるのでしょうか。［高校2年生・女子］
西岡氏の回答
僕からの回答はとてもシンプルです。今、喧嘩してください。喧嘩になるとわかっていたとしても、このタイミングで一度、きちんと衝突するべきです。
この、「親に自分の行きたい進路の相談をしたら喧嘩になりそう」あるいは「喧嘩になってしまった」という相談は結構多いのですが、僕は毎回「どんどん喧嘩した方がいい」と言います。
「そんな無責任な」「余計に関係が悪くなるのでは」と思った人もいるかもしれません。ですが、むしろ今喧嘩するのが長期的に見て一番トラブルが少ない選択だと僕は考えています。
