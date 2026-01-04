｢中学受験はさせるべき？｣東大生が答える"やめた方がいい家庭の特徴"と見逃してはいけない子どものサイン

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。
偏差値35から東大合格を果たした漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当の西岡壱誠氏が率いるカルペ・ディエムのメンバーが、数多くの受験生を指導した経験を基にした解決策を伝授する年末年始の特別連載「現役東大生が解決！受験お悩み相談室」。昨年大好評だった本連載を今年もお送りします。【連載第36回】の本稿では、子どもに中学受験をさせるべきか悩む親御さんの質問に西岡氏が答えます。
著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。
中学受験、続けさせるべきか辞めさせるべきか
【質問】
小5の息子がいます。小4から集団の中学受験塾に通い始めて、もう1年半ほどになりますが、なかなか成績が上がりません。最近は勉強自体が嫌いになり始めていて、「勉強したくない」「塾に行きたくない」と言うようになりました。
本人が「行きたい」と言っている中学は一応あるのですが、絶対にそこに行きたいというほど強いこだわりがあるわけでもなさそうです。この状況で、ズルズルとやりたくないことをやらせ続けるのはどうなんだろう、と悩んでいます。
中学受験は、このまま続けるべきでしょうか。それとも辞めてもいいのでしょうか。
小5の息子がいます。小4から集団の中学受験塾に通い始めて、もう1年半ほどになりますが、なかなか成績が上がりません。最近は勉強自体が嫌いになり始めていて、「勉強したくない」「塾に行きたくない」と言うようになりました。
本人が「行きたい」と言っている中学は一応あるのですが、絶対にそこに行きたいというほど強いこだわりがあるわけでもなさそうです。この状況で、ズルズルとやりたくないことをやらせ続けるのはどうなんだろう、と悩んでいます。
中学受験は、このまま続けるべきでしょうか。それとも辞めてもいいのでしょうか。
西岡氏の回答
とても多い悩みだと思いますし、ここで立ち止まって考えようとしていること自体が、親としてすごく誠実だと思います。
そのうえで、僕がこの「中学受験の撤退ライン」に関して持っている、はっきりとした基準がひとつあります。
それは、「親子仲が悪くなるようなら、中学受験は一度やめたほうがいい」というものです。
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら