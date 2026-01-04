｢中学受験はさせるべき？｣東大生が答える"やめた方がいい家庭の特徴"と見逃してはいけない子どものサイン

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。

中学受験、続けさせるべきか辞めさせるべきか

【質問】

小5の息子がいます。小4から集団の中学受験塾に通い始めて、もう1年半ほどになりますが、なかなか成績が上がりません。最近は勉強自体が嫌いになり始めていて、「勉強したくない」「塾に行きたくない」と言うようになりました。



本人が「行きたい」と言っている中学は一応あるのですが、絶対にそこに行きたいというほど強いこだわりがあるわけでもなさそうです。この状況で、ズルズルとやりたくないことをやらせ続けるのはどうなんだろう、と悩んでいます。



中学受験は、このまま続けるべきでしょうか。それとも辞めてもいいのでしょうか。

西岡氏の回答

とても多い悩みだと思いますし、ここで立ち止まって考えようとしていること自体が、親としてすごく誠実だと思います。

そのうえで、僕がこの「中学受験の撤退ライン」に関して持っている、はっきりとした基準がひとつあります。

それは、「親子仲が悪くなるようなら、中学受験は一度やめたほうがいい」というものです。