｢習慣化｣した行動が"自動運転"を始めてしまい…【サブスク】を解約できない人の脳に起きる変化

Netflixやディズニープラスといった動画配信サービスのみならず、家具や家電のレンタルに食料品の宅配など、すっかり暮らしに浸透している「サブスク」ですが、株式会社CALENDAR 代表取締役・松迫崇道氏は、そうしたサブスクの隆盛の陰には、人間の脳における「習慣化」が大きく影響していると指摘します。

習慣とは「〇〇したら□□する」という脳内の紐付き

そもそも「習慣」とは何なのでしょうか。歯磨きの習慣、日記をつける習慣、早寝早起きが習慣づいたなどといいます。頻度は毎日のようなものから毎年1回のようなものまであるものの、基本的には「決まったことを繰り返し行うこと」といえます。

具体的な状況を想定してみましょう。

A子さんは、最近よりよい腸内環境をつくるための「腸活」に関心があります。ある日、朝一番にコップ1杯の常温の水を飲むと、腸がその日働く準備運動になるのでよいという情報を得て、それを毎日の習慣にしようと決めました。