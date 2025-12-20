｢ニトリの家具で整えた築古2DKのアパート｣｢地方都市でかつての同級生と…｣ 映画『平場の月』が描く､"50代ほどほどの幸せ"の真価

木俣 冬 : コラムニスト
2025/12/20 8:00
平場の月
堺雅人と井川遥がリアルな50代の生活者を演じている（写真：映画『平場の月』公式Instagramより）

「ちょうどよくしあわせ」とはどういうしあわせだろう。映画『平場の月』（土井裕泰監督）を見て考えた。

原作は朝倉かすみによる同名小説で、第32回山本周五郎賞を受賞し、第161回直木賞の候補作にもなったベストセラーだ。

「ちょうどよくしあわせなんだ」

地元にUターンしてひとり暮らしをしている50代の須藤葉子（井川遥）はこう言う。

「ほどほど」だけど、ちょっと欠けた部分を補いたい

原作にはこんな一文がある。

「朝霞、新座、志木―。家庭を持ってもこのへんに住む元女子たち。元男子の青砥も、このへんで育ち、働き、老いぼれていく連中のひとりである」

朝霞、新座、志木……埼玉県の東武東上線やJR武蔵野線一帯から最も近い都会は、東京・池袋。ここで生まれ10代を過ごした須藤は実家を出て東京で働き、結婚もしたが、独り身になって地元に戻ってきた。

ばったり再会した同級生の青砥健将（堺雅人）もUターン組。離婚して、今は実家住まい、自転車で通える印刷工場に勤務しながら、施設に入った母の介護をしている。

「平場」とは、上流でもないし、かといってものすごく下流というほどでもない、平均的な庶民の生活の場のことだろう。そして「月」は満月ではなく、映画の中でいつも少し欠けている。

