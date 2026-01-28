｢70代でもわたしは情熱的で官能的だった｣…【88歳の女性作家】が振り返る､シニアの"性の適齢期"

わたしたちは決して、性的な欲求を失いません――。こう語るアメリカの女性ベストセラー作家のソフィ・バーナム氏は、88歳になる今も、「性欲は、わたしたちの人生を突き動かすエネルギー」だと言い切ります。

脆さは「弱さ」ではなく、むしろ「強さ」の証し

今回は、年を重ねたからこそ感じる「情熱」について話したいと思います。

チリの作家イサベル・アジェンデが71歳のときに出演したTEDトークを、ユーチューブで視聴できます。タイトルは「How to Live Passionately̶No Matter Your Age（年齢にかかわらず情熱的に生きるには）」です。

辞書を引くと、「passion（情熱）」とは次のように定義されています。

1.ほとんど制御できないほど強い感情。「a person of impetuous passion（激情型の人）」。

2.激しい感情の発露。「an orator who works himself into a passion（熱く語る演説者）」。

3.何かに対する強烈な欲望や熱意。

4.親密な性愛。「their all-consuming passion（ふたりをすべて呑み込むような情熱）」。

5.キリストの受難と死。