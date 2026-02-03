遅刻はしないし､SNSにも即レス…そんな｢いつも正しい人｣ほどなぜか｢いつもイラついている｣理由

自分は「正しい」と思うことをしているのに、なぜか自分だけが損をしたり、うまくいかなかったり――。いつもサボってばかりいる同僚や、家事に非協力的なパートナーを前にすると、こんなやり切れない気持ちになることってありますよね。

「正しさ」を確認するには「正しくない人」が必要

まわりの人との関係がおかしくなっていくはじまりは、多くの場合ちょっとした気持ちの変化です。

「約束に遅れたのに謝りもしない」

「SNSのメッセージが既読なのに反応がない」

「子育てで大変なのに夫が手伝ってくれない」

こうした思いを日に何度も感じるたびに、心の奥に「小さな怒り」を溜めているのです。そして、そんな人は、きっとこう思っているはずです。

「わたしのほうが正しい」と。

確かに、誰だって約束に遅れてきて、謝りのひとこともなければイラッとするはずです。そして相手に「謝れよ」といってしまい、それでも謝らなかったらよけいにイラッとするでしょう。