遅刻はしないし､SNSにも即レス…そんな｢いつも正しい人｣ほどなぜか｢いつもイラついている｣理由

Jin 佐伯仁志 : 元心理カウンセラー、「魔法のうた」シンガーソングライター
2026/02/03 13:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
「自分が正しい」思うほど、まわりには「正しくない人」が増えていくという（写真：mits／PIXTA）
自分は「正しい」と思うことをしているのに、なぜか自分だけが損をしたり、うまくいかなかったり――。いつもサボってばかりいる同僚や、家事に非協力的なパートナーを前にすると、こんなやり切れない気持ちになることってありますよね。
本稿では、元心理カウンセラーのJin佐伯仁志氏の著書『大変申し訳ないのですが、わたしの人生なのでほっといてもらえないでしょうか？』から一部を抜粋・編集する形で、「自分が正しい」と強く思う人ほど心の奥に「小さな怒り」が溜まっていく理由について解説します。

「正しさ」を確認するには「正しくない人」が必要

まわりの人との関係がおかしくなっていくはじまりは、多くの場合ちょっとした気持ちの変化です。

「約束に遅れたのに謝りもしない」

「SNSのメッセージが既読なのに反応がない」

「子育てで大変なのに夫が手伝ってくれない」

こうした思いを日に何度も感じるたびに、心の奥に「小さな怒り」を溜めているのです。そして、そんな人は、きっとこう思っているはずです。
「わたしのほうが正しい」と。

確かに、誰だって約束に遅れてきて、謝りのひとこともなければイラッとするはずです。そして相手に「謝れよ」といってしまい、それでも謝らなかったらよけいにイラッとするでしょう。

次ページ遅れる人と謝らない人はどう思っているのか？
関連記事
特集一覧
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
右派ポピュリズムの牙城をゆく
新着あり
ガンダム『ジークアクス』を語り尽くす！
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事