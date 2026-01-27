謙虚ではなく､実はただの過大評価…失敗を｢自分のせい｣と思い込む人が知るべき【大きな勘違い】

Jin 佐伯仁志 : 元心理カウンセラー、「魔法のうた」シンガーソングライター
2026/01/27 12:30
目の前の失敗は自分のせいではなく、「たまたま」失敗しただけだという（写真：Luce／PIXTA）
「わたしのせいで雨が降ったとか、試合に負けたとか、あなたにそんな悪いことを起こすほどの力があると思うなよ（笑）」。そう語る元心理カウンセラーのJin佐伯仁志氏によれば、人生がうまくいっている人の多くは、その理由を「ただ、運がよかったから」と振り返るそうです。
そんな佐伯氏が考える、失敗を呼び込んでしまう人の特徴と、そこから脱却するために必要な思考法について、同氏の著書『大変申し訳ないのですが、わたしの人生なのでほっといてもらえないでしょうか？』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

とことんネガティブを感じ切った先の扉がある

なにかに深く悩んでいるとき、それを解決しようと躍起になりますが、そう簡単にはいきません。だけど、あきらめて放置したことで、思いもよらない解決をすることがよくあります。

問題って、ネガティブな気持ちになります。不安にもなるし、気持ちよくもない。だから、なんとか晴らしたい。もがく、がんばる、でもダメ……。

誰かを責め、自分を責め……てください！ もっと責めてください。ダメさをもっと感じてみるのです。

