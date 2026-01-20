｢母が苦しんでも､子どもが苦労してもいい｣…【家族関係のもつれ】から自由になるために"手放すべき感情"
夫婦のすれ違い、子育ての葛藤、そして年老いた親への割り切れない思い……。とかく人を苦しめることが多いのが「家族間での感情のもつれ」ですが、元心理カウンセラーのJin佐伯仁志氏は、こうしたもつれから自由になるためには「冷たい人」になることが必要だと説きます。
そんな佐伯氏が、人間関係を壊してしまう最たるものとして挙げる「愛されたい」という感情との上手なつき合い方について、同氏の著書『大変申し訳ないのですが、わたしの人生なのでほっといてもらえないでしょうか？』から、一部を抜粋・編集してお届けします。
「愛されよう」とすることをやめる
人はほしいものを手に入れても、さらにもっとほしくなるものです。
例えば食欲。甘いもの、脂っこいもの、贅沢なもの……。服やカバンももっといいもの！ もっといい家、もっといい夫‼（笑）。
食欲は生きるうえで欠かせませんが、「もっと」という思いが自分を苦しめます。成功欲や名誉欲もとても強力で、老いてなお衰えません。
