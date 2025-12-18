6代目｢RAV4｣ついに国内発売！450万円～で登場した新型はどのような進化したのか？

あの大学生はいまどう思っているだろう。

「お父さん、これだよ、乗りたいの！」と父親の手を引くようにして、私が乗っていた「RAV4」に駆け寄ってきた大学生。1994年に第1世代が登場したときだった。

2025年12月17日、ついに第6世代RAV4が国内発売を迎えた。プラグインを含めたハイブリッド（のみ）のパワートレインや、「Arene（アリーン）」というユーザーインターフェースの採用など話題性に富んでいる。

このクルマを見たとき、私はすぐ、31年前のRAV4に目を輝かせた大学生のことを思い出した。

思えば遠くへきたもんだ、という台詞があるが、RAV4はまさにそれ。

「Arene」搭載のソフトウェア・デファインド・ビークル（SDV）へ

新型RAV4には、ハイブリッド（HEV）と新開発のプラグインハイブリッドシステム搭載のPHEVがラインナップ。ガソリンエンジンのみのモデルはない。

「洗練されたデザインの『Z』、オフロードも楽しめる『Adventure』、走りに拘りぬいた『GR SPORT』」（トヨタのプレスリリース）の3モデルが用意される。

ソフトウェア・デファインド・ビークル（SDV）として、車載OS「Arene」（アリーン）を初めて活用。

ADAS（先進運転支援システム）、ユーザーインタラクション（車内体験と車外環境の橋渡し）、コクピット（インフォテインメントシステムなど）の機能向上が図られた。

今回のRAV4は、音声対話サービス、センターディスプレイ、それに「トヨタ セーフティセンス」がAreneを前提に開発されている。

たとえば、会話型音声入力システムでは、「Android Auto」のように、自然な会話で入力が可能（になっているはず）。

「レスポンスは従来比で約3倍高速化され、話しかけてから約1秒で応答し、運転中でもより快適に、ナビやエアコンの操作が可能になりました」（トヨタのプレスリリース）

日進月歩という感じで進むメーカー間でのOSの性能競争で、しっかり存在感を示したい、というのが新型RAV4の大きなテーマだろう。

一方で､最新の技術で“武装”し、デザインも大胆に変わった第6世代のRAV4を見ていると、さきの大学生を感激させた第1世代の記憶がよみがえる。