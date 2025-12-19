｢ルンバ｣の米アイロボットが破産申請…ロボット掃除機で存在感を増す中国勢。データ管理の懸念が指摘されても"代替が見えにくい"現実

掃除機ロボット「ルンバ」で知られる米アイロボットが14日、日本の民事再生法に相当する連邦破産法11条（チャプター11）の適用を申請した。

トップシェアを維持する日本では想像しにくいが、アイロボットは中国メーカーの台頭で業績不振に苦しんでおり、最終的にはルンバの製造を委託していた中国OEM企業の傘下に入って再建を目指すことになった。

機能、価格で圧倒する中国勢

アイロボットは同日、中国・深圳の杉川機器人（ピセア・ロボティクス）および同社のグループ企業「Santrum（サントラム）」と買収のための再建支援契約（PSA）を締結した。今後、杉川機器人の完全子会社として再出発する。現在米ナスダックに上場しているが、上場廃止となる。

アイロボットは近年、価格競争力、技術革新の両面で中国企業に後れを取るようになり、経営は厳しさを増していた。

これを受けて日本法人の「アイロボットジャパン」は15日、サービスやサポート、販売活動はこれまで通り継続し、顧客への直接的な影響はない、と自社サイトで発表した。

中国のロボット掃除機が国際的に注目され始めたのは2010年代後半だ。海外メーカーのOEMを手掛けていたエコバックスやスマートフォン大手のシャオミが、自動運転に使われる技術で瞬時に空間を認識できる「LiDAR（ライダー）」と、地図を自動生成する「SLAM（スラム）」を搭載した最先端のロボット掃除機を3万円前後で発売し、業界に衝撃を与えた。