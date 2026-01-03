高校受験で大学付属校に合格！｢大学受験しなくて済む｣と安堵も､2年後に彼女が気づいたまさかの"落とし穴"

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。

大学の付属高校に行くメリット・デメリットは？

【質問】

こんにちは。今自分は中学3年生で、高校入試の第1志望で大学の付属高校に入ることを検討しています。そこに入ると、過半数の生徒がその大学に進学するとのことで、大学受験の競争をしなくていいというメリットがあります。



とはいえ、第2志望で、付属ではない高校も受験することになるので、両方受かったらどちらに行こうか少し悩んでいます。大学の付属高校に行くことには、何かデメリットはあるのでしょうか？［中学3年生 男子］

西岡氏の回答

いいですよね、付属の学校。「大学受験をしなくていい」「高校生活をのびのび過ごせる」というイメージを持つ人も多いと思いますし、実際それは大きなメリットです。

質問にお答えすると、デメリットとして知っておいてほしいことが1つあります。それは「学部のミスマッチ」です。

大学付属校を選ぶ際に、よく起こりがちなのが「行きたい学部がなかった」というミスマッチです。これは、実際に進学段階になってから初めて気づくケースが少なくありません。ちょっと僕の友達の事例を出しながらお話しさせてください。