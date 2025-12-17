【四季報「新春号」のポイント】気になる「見出し」／“全社読破”で新たな「キーワード」を先取り／データセンターから広がる「注目業界」／上場企業の「株主還元」を総点検／2026年も「伸びる企業」は？

2025/12/17 19:01
▼会社四季報 2026年1集 新春号
https://amzn.to/3KPPKe5

『会社四季報2026年1集 新春号』が12月17日に発売された。全上場3876社の四季報を読破して見えた、市場の注目テーマや最新のキーワードは何か。『会社四季報』の島大輔編集長が解説する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:39　本編スタート
01:02　四季報・新春号の特徴とは？
03:24　本日のテーマ4つ
03:51　①編集長注目のキーワード【再増額】
06:16　データセンター関連で注目「フジクラ」
10:26　②気になる新規ワード「PLP」「AEO」とは？
12:45　PLP関連の「AIメカテック」
16:40　③注目テーマから広がる裾野の会社探し
18:31　電線ケーブルを扱う「因幡電機産業」
22:33　四季報の“読破”で気になった業績動向
25:38　④新春号・3ヶ月間の活用方法

【出演者】
島 大輔（しま・だいすけ）
『会社四季報』編集長

内田 まさみ
フリーアナウンサー､ライター
1998年ラジオNIKKEIに入社し、「経済情報ネットワーク」「東京株式実況中継」などの番組を担当。フリー転身後は、アナウンサー業に加え、 雑誌や新聞などでの執筆活動や、ディレクターとして番組や音声コンテンツの制作も手がける。 著書に『FX 億トレ!7人の勝ち組トレーダーが考え方と手法を大公開』。

※本動画の内容は投資勧誘や投資アドバイスを目的としたものではありません。
　投資を行う際の最終的な意思決定は、ご自身の判断で行うようにお願いいたします。

撮影：田中険人、昼間將太
編集：田中険人、秋葉俊祐
サムネイル写真：Hiroshi Watanabe (gettyimeges)

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年12月12日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
