正論で論破する人は｢真のリーダーになれない｣ 立場が上がっても藤田晋が守り続ける､人を動かすための"苦行"

自分はほとんど喋らなくてもいい

子供の頃、親戚のお兄ちゃんにオセロのコツを教えてもらった。「終盤まではできるだけ相手に取らせること」。たったそれだけ知っただけで、面白いように勝てるようになった。

対戦相手がコツを知らないプレイヤーに限られるけど、序盤から中盤にかけては、相手にどんどん取らせて優勢だと思わせておけばいい。終盤になると、相手は盤上が自分の色ばかりになって置く場所がなくなる。すると、そこから、あれよあれよという間に全部ひっくり返すことができるのだ。オセロは途中で取りすぎると最後に大逆転されるゲームだった。

小さな広告代理店で営業のアルバイトをしていた大学生の頃、上司から勧められ、デール・カーネギー著『人を動かす』を読んだ。この本を読んだ時、オセロのコツを習った時と同じ感覚を味わった。

私は口下手とまではいかなくても、喋るのが得意な訳ではない。それでも初めて営業の仕事に挑戦し、客前で流暢に話せないことに悩んでいた。それが理由でなかなか仕事が決まらないと思い込んでいた。

先輩の中には弾丸のように言葉を並べ、押しの一手でたくさん受注してくる人もいる。自分も喋りを磨きたいけど上達する気がしない。この仕事は向いてないのかも、そう気後れしていた矢先に読んだこの本には、目から鱗の言葉の数々が並んでいた。