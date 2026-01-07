｢おかしな男がヨットで立ち往生｣　海に出ては溺れるアインシュタイン…地元住民に救助され続けた《天才物理学者》の"しくじり秘話"

ケイティー・スポルディング : 数学博士雨海 弘美 : 翻訳者
2026/01/07 15:00
アインシュタイン像
アインシュタインは「溺れる」のが趣味だった？ 地元住民に救助され続けた天才物理学者のエピソード（写真：aKHoy／PIXTA）
天才物理学者として知られるアインシュタインは、セーリングが大好きだったのだそうです。亡命したアメリカ東海岸でも大いにヨットを楽しみましたが、1つだけ問題が。それは泳げないということ……。
アメリカ大統領と直接連絡を取るほどの重要人物ながら、海で溺れ続けていたアインシュタインの微笑ましいエピソードについて、数学博士ケイティー・スポルディング氏の『天才たちのしくじり』より一部抜粋・再構成のうえ紹介します。

アインシュタインの特技は「溺れること」

アインシュタインはセーリングが大好きだった。10代のころはスイスで、60代はニューヨーク州でヨットを操縦した。友人から贈られ、アインシュタインらしく「小さなでぶっちょヨット」とおどけて呼んだ最愛のクルーザーは何年か前にナチスに押収されたから、1939年当時は暇を見つけてはイディッシュ語でざっくり「小さなガラクタ」を意味する「ティネフ号」に乗っていた。のんびりヨットに乗っていると世間を忘れられると、アインシュタインは言った。

ただ、ひとつ問題があった。アインシュタインはヨットの操縦が下手だった。

「ヨットが転覆して海に投げ出されたアインシュタインを助け、ヨットを岸まで曳航したという人は、ここらに30人はいました」と、1939年には12歳だったロバート・ロスマンは述懐した。

「私たちは子どものころからヨットの操縦に慣れていますが、アインシュタインは慣れていませんでした」と、やはり地元育ちのルイーズ・トンプソンは言った。「転覆して海に落ちたアインシュタインを……近所の男の子たちが泳いで助けに行くのを見ましたよ」

