｢東大受験するなら土下座しろ｣実は意外と多い｢受験知識がないのに理想だけは高い親｣が口を出す弊害　漫画『令和の受験のフツウ』（第2章）

『知らないと合格できない 令和の受験のフツウ』©西岡 壱誠／KADOKAWA
その努力、 無駄かも…！？
かつての受験勉強は過去問を解き、知識を詰め込む「ペーパーテスト一発勝負」が正解でした。だが令和のいま、その「普通」はもう通用しません。
『知らないと合格できない 令和の受験のフツウ』
大学入試改革により「大学入学共通テスト」が導入され、出題内容は暗記から思考力・表現力重視へと劇的に変化しました。英検や探究活動の重要性も急上昇し、「受験=テスト対策」という構図そのものが崩れつつあります。
そんな教育の大転換期を生き抜くために、親子が知っておくべき情報と戦略を西岡壱誠著『令和の受験のフツウ』ではやさしく、リアルに解説しています。
この記事では、『令和の受験のフツウ』より抜粋、第2章「情報が勝敗を分ける時代」のパートをご紹介します。
入試制度、大学動向、塾戦略、AI学習、英語資格、教育政策……。
変化のスピードが加速し、「知らない」ことが最大のリスクになる令和の受験において、知っておくべき情報をお届けします。
にしおか いっせい / Issei Nishioka
1996年生まれ。偏差値35から東大を目指すも、現役・一浪と、2年連続で不合格。崖っぷちの状況で開発した「独学術」で偏差値70、東大模試で全国4位になり、東大合格を果たす。
そのノウハウを全国の学生や学校の教師たちに伝えるため、2020年に株式会社カルペ・ディエムを設立。全国の高校で高校生に思考法・勉強法を教えているほか、教師には指導法のコンサルティングを行っている。また、YouTubeチャンネル「スマホ学園」を運営、約1万人の登録者に勉強の楽しさを伝えている。
著書『東大読書』『東大作文』『東大思考』『東大独学』(いずれも東洋経済新報社)はシリーズ累計40万部のベストセラーになった。
