｢他人から奪う人生か､奪われる人生か…一分以内に選べ｣東大合格者"親のSNS活用"が広がる実態 漫画『令和の受験のフツウ』（第1章）

その努力、 無駄かも…！？

かつての受験勉強は過去問を解き、知識を詰め込む「ペーパーテスト一発勝負」が正解でした。だが令和のいま、その「普通」はもう通用しません。

大学入試改革により「大学入学共通テスト」が導入され、出題内容は暗記から思考力・表現力重視へと劇的に変化しました。英検や探究活動の重要性も急上昇し、「受験=テスト対策」という構図そのものが崩れつつあります。

そんな教育の大転換期を生き抜くために、親子が知っておくべき情報と戦略を西岡壱誠著『令和の受験のフツウ』ではやさしく、リアルに解説しています。

この記事では、『令和の受験のフツウ』より抜粋、第1章「令和の受験は情報戦がすべて」のパートをご紹介します。

入試制度、大学動向、塾戦略、AI学習、英語資格、教育政策……。

変化のスピードが加速し、「知らない」ことが最大のリスクになる令和の受験において、知っておくべき情報をお届けします。

著者フォローすると、西岡 壱誠さんの最新記事をメールでお知らせします。