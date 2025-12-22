『いくら何でももらいすぎ』ウォール街ですら反対する｢イーロン･マスクの報酬1兆ドル｣が｢正しく見える｣その理由

「いくら何でももらいすぎだ」「金の亡者すぎる」――。先日、米テスラのイーロン・マスクCEOの高額報酬が報じられて以降、ネット界隈ではその天文学的な数字が大いに話題となっている。

150,000,000,000,000円はいくら？

150,000,000,000,000円。これ、いくらかわかりますか？

瞬時に答えられる人なんて金融機関関係者を除くといないのではないでしょうか。

正解は、150兆円です。

では、この150兆円は何の金額でしょうか。

答えは、2025年11月7日に米テスラ社の株主総会にて可決した、CEOであるイーロン・マスク氏に対する報酬金額案1兆ドル（＝約150兆円）です。

150兆円って……人間一人がもらう金額とは思えませんよね。

「いくら何でももらいすぎ、多くの国の国家予算を上回る」

「まだそんなに欲しいのか、金の亡者すぎる」

「会社はマスク氏のものじゃない」

そんな否定的な声がネット上を中心に拡がっています。

アメリカンドリームのご当地・アメリカでもさすがに似たような状況で、ウォール街の機関投資家やそこにアドバイスをする議決権行使助言会社もこぞって反対したとのことです。

「アナタたちが言う？」という気もしますが（笑）、世界を代表するGreedy Guys（欲張りな奴ら）をもってしても想像したことのない金額が150兆円ということなのでしょう。