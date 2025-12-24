BMW｢iX3｣先行試乗！EVでも｢BMWらしさ｣は健在なのか？ワインディング＆サーキットで確かめたその走り

BMWの新型「iX3」に乗った。継続は力なり、という言葉がぴったりと感じられるクルマだ。

静かで、加速がよくて、排ガスを出さない。EVにはEVなりのメリットがあるのは、ご存じのとおり。

販売が低迷とか、普及には予想以上の時間がかかる、とかいう意見に対して、フォルクスワーゲン本社で乗用車部門を担当するトマス・シェファーCEOは異を唱えていた。

「時間の問題はあるが、将来は間違いなくEVです」

フォルクスワーゲンは、バッテリー駆動EVの「ID.（アイディー）」シリーズに力を入れている。それだけに、2025年11月に来日したとき、シェファーCEOはそうきっぱりと述べた。

本稿の主人公であるBMWも、EVの歴史は長い。2013年の初代「i3」以来、EVを表す「i」を車名に持ったモデルを数多く送り出している。

トヨタが「GRスープラ」のために購入している4気筒と6気筒など、見事なエンジンを手がける一方、今後クルマづくりの中核にEVを据えようという戦略へのシフトは、加速しているように見える。

その尖兵ともいえるモデルが、2025年9月に発表された新型「iX3」だ。

「新しいクラス」の第1弾

既報のとおり、BMWは「ノイエ・クラッセ」（＝新しいクラス）と名付けた新世代EVの展開を発表。第1弾がSAV（SUV）の新型iX3で、このあと、セダンが計画されている。

「これまでで最もBMWらしいクルマ」と、BMWグループのオリバー・ツィプセ会長は談話を発表しているぐらいで、興味が募るではないか。

私は、11月にスペインのほぼ南端、アンダルシア地方のマラガで、「iX3 50 xDrive」に乗るチャンスに恵まれた。

その感動をひと言でいうと「びっくりした」だ。驚いたのは、その出来のよさ。

25年12月に、EUが35年にガソリンで走る新車の販売禁止を撤回、という報道があった。だからといって、BEVがだめというわけではない。BEVにはBEVにしかないよさがある。そう確信させてくれるモデルだ。

マラガは地中海沿いの歴史ある都市で、山岳地帯が大きく広がっている。ドライブコースは、出発地点から高速に乗り、途中から山岳路。そしてサーキット走行も含まれていた。