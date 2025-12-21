3920戸マンモス団地が進めるコミュニティ再設計､イベントで見えた変化の兆し。建物も住民も高齢化→若者･子育て世帯に"選ばれる"団地へ

山本 久美子 : 住宅ジャーナリスト
2025/12/21 5:45
町田山崎団地
東京都町田市の「町田山崎団地」は全116棟、3920戸の大規模団地だ（写真：UR都市機構）

高度成長期の大規模団地は、建物と住民の「2つの老い」という共通する課題に直面している。一方で、今では大規模団地でしか得られない「敷地のゆとり」や「緑の豊かさ」を生かしたコミュニティ活動により、団地の活性化に取り組む事例もある。

「町田山崎団地」は、東京都町田市の代表的なマンモス団地だ。ここでは、団地の居住者や周辺住民が参加する「まちやま まるごと スコーレ」というイベントを開催している。第5回の開催日に、団地を訪れてみた。

この記事の画像を見る(14枚)

「まちやま まるごと スコーレ」に行ってみた

1968年（昭和43年）から入居が始まった「町田山崎団地」は、JR横浜線・小田急小田原線「町田」駅からバスで約15分（バス停は6カ所ある）に立地する、全116棟、3920戸の大規模団地。多くが5階建ての階段室型の住棟で構成され、広大な敷地内にはスーパーマーケットや商店街、集会所や広場・公園などが揃っている。

町田山崎団地案内図
現地にあった「町田山崎団地案内図」からその広さがわかる（写真：筆者撮影）

団地案内図の左下の部分、商店街と緑色の広場の部分が、「まちやま まるごと スコーレ」の会場だ。

「会場MAP」
会場MAP（画像：当日の配布資料より）

バス停近くの「センター広場」と商店街沿いに移動する「ぽんぽこ広場」がメイン会場で、この日は会場MAP図中の1～4や7～8の出店やタイムスケジュールによって変わるステージやイベントなどが開催されていた。

