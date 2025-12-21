コミュ障なのに｢なんか感じがいい｣と思われる人が必ずやっていること　雑談で人生がうまくいく《2つのポイント》

河上 純二 : ビジネスコンサルタント、JYLINK代表取締役
2025/12/21 10:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
雑談
会話が特別うまくなくても、「なんか感じのいい人」っていませんか？（写真：mits／PIXTA）
皆さんは「雑談」が、仕事や生き方を大きく変える力を持っていると考えたことがありますか？
「雑談は、人生を変える力を持っている」と断言するのは、15社のベンチャー・スタートアップ企業で顧問アドバイザーを務め、組織づくりや人材育成の支援に携わるビジネスコンサルタントの河上純二氏です。
雑談力があったからこそ、誰かに使われるのではない、「自分らしい自由な働き方」を実現できたと言います。
コミュニケーション能力に自信がない人も、明日から実践できる「雑談スキル」をわかりやすく説明します。本稿は、河上氏の新著『差がつく雑談 できる人が実践している伝え方』より一部抜粋・編集のうえ、お届けします。

出会いにムダはない

僕は初対面の人とはいつも、「すべての出会いに意味がある」と思いながらその人に会うようにしています。百貨店の丸井に勤務していた20代の頃は、そんなふうに考えたことはほとんどありませんでした。

しかし、IT業界に転身し、ある程度仕事を任されるようになった30代に入ると、人脈が大事だと実感するようになりました。「出会いにはムダがない」と考えたほうが絶対自分にとってプラスだと思うようになったのです。

次ページ雑談が以前のように面倒だと思わなくなった
関連記事
特集一覧
2025 ベスト経済書
新着あり
2026年大予測①政治・経済編
新着あり
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事