｢すぐ話を盛るのに好かれる人｣が"絶対にしない"話の展開 "コミュ障"でもマネできる《3つのポイント》

皆さんは「雑談」が、仕事や生き方を大きく変える力を持っていると考えたことがありますか？

「雑談は、人生を変える力を持っている」と断言するのは、15社のベンチャー・スタートアップ企業で顧問アドバイザーを務め、組織づくりや人材育成の支援に携わるビジネスコンサルタントの河上純二氏です。

雑談力があったからこそ、誰かに使われるのではない、「自分らしい自由な働き方」を実現できたと言います。

話を盛るなら「ほどほどにドラマチックに面白く」

一度会っただけの人をよく知っているように話したり、たいした実績がないのにすごい成果を出したように話したりする人、あなたの周りにいませんか？ いわゆる、話を盛る人です。

飲み会の場などで少し大げさにいう程度なら許せますが、行きすぎた大ボラは〝嘘〟になります。嘘のような見栄を張っていると、バレたときに信用を落とします。したがって、現実とかけ離れた見栄は張るべきではありません。