｢お金を貯め込みすぎた高齢者｣の超せつない末路【再配信】 高齢者｢そんなに貯めてどうする？｣が多すぎだ

結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。

共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。

著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。

その松尾氏が、お金を溜め込みすぎる高齢者について解説する。

※この記事は2024年12月公開記事を再配信したものです。

「お金を残しすぎる高齢者たち」の問題

2019年頃、「老後2000万円問題」という言葉が話題となりました。

これは金融審議会「市場ワーキング・グループ」が公表した報告書による「老後30年間で約2000万円の金融資産が不足する可能性がある（平均的な高齢夫婦の場合）」という指摘です。

では、実際はどうでしょうか。

総務省の「家計調査（貯蓄・負債編）」（2023年）によれば、60～69歳の平均貯蓄額は2432万円、70歳以上では2503万円となっています（2人以上の世帯）。

平均だけを見れば、十分クリアしていることになりますね。

しかし、あくまでもこれは平均値です。

実際には「貯蓄ゼロ」の世帯もあれば、5000万円オーバーから億単位のお金を持っている方もいます。

もちろん、お金がなさすぎるのは不安なものですが、実際には年金＋α（少々の貯蓄）でも、意外に暮らしていけているという人が多いのも現状です。

「なければないで、なんとかなる」という考え方もあるのです。

むしろ私が問題だと思うのは「お金を残しすぎる高齢者たち」の問題です。