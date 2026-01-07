※この記事は2024年12月公開記事を再配信したものです。
「お金を残しすぎる高齢者たち」の問題
2019年頃、「老後2000万円問題」という言葉が話題となりました。
これは金融審議会「市場ワーキング・グループ」が公表した報告書による「老後30年間で約2000万円の金融資産が不足する可能性がある（平均的な高齢夫婦の場合）」という指摘です。
では、実際はどうでしょうか。
総務省の「家計調査（貯蓄・負債編）」（2023年）によれば、60～69歳の平均貯蓄額は2432万円、70歳以上では2503万円となっています（2人以上の世帯）。
平均だけを見れば、十分クリアしていることになりますね。
しかし、あくまでもこれは平均値です。
実際には「貯蓄ゼロ」の世帯もあれば、5000万円オーバーから億単位のお金を持っている方もいます。
もちろん、お金がなさすぎるのは不安なものですが、実際には年金＋α（少々の貯蓄）でも、意外に暮らしていけているという人が多いのも現状です。
「なければないで、なんとかなる」という考え方もあるのです。
むしろ私が問題だと思うのは「お金を残しすぎる高齢者たち」の問題です。
