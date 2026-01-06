品川から2駅､知る人ぞ知る｢処刑場があった街｣の"実態" 罪人が渡った｢なみだ橋｣の残る街が､都心なのに再開発されない事情

「この商店街は発展しようにも、やりようがないんだよ」

駅前から連なる商店街の、ある店主はそう語った。界隈を歩いて話を集めていくと、その理由が見えてきた。

※この記事は2025年4月公開記事を再配信したものです。

かつて坂本龍馬のいた街

京浜急行の立会川駅（東京都品川区東大井2-23-1）、品川から急行に乗ると2駅目だ。

駅前から東西に伸びる商店街の入り口では坂本龍馬像が出迎えてくれる。

かつて、この界隈には土佐藩の鮫洲抱屋敷（かかえやしき）があり、敷地内には浜川砲台が築かれていた。黒船来航で江戸中が大騒ぎの頃、当時19か20歳くらいだった龍馬も、守りを固めるためにこの地に赴任していたといわれる。この史実にあやかって、商店街には「立会川龍馬通り 繁栄会」の横断幕が張られている。